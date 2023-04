x x

ROVELLASCA – Problema con la rete idrica, trovato e risolto; il tutto nella giornata pasqale grazie alla squadra di pronto intervento di Comoacqua e Lereti. “Buona pasqua a tutti e grazie a ComoAcqua ed a Lereti che sono intervenute immediatamente con il proprio personale per risolvere un problema imprevisto” dice il sindaco Sergio Zauli, decisamente soddisfatto per la tempestività con cui si è operato e la rapidità con cui si risolta l’impasse.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

(foto: il sindaco di Rovellasca, Sergio Zauli, con i tecnici di Lereti e ComoAcqua oggi intervenuti in paese per risolvere un problema alla rete idrica. Tutto è andato per il meglio, il problema è stato tempestivamente individuato ed è stato risolto)