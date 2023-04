x x

SARONNO – Intervento dell’ambulanza la scorsa notte in centro a Saronno: alle 2 è stata segnalata al 118, il numero delle emergenze sanitarie regionali, la presenza di una persona in evidente difficoltà e sul posto è stata inviata una autolettiga della Croce azzurra di Caronno Pertusella.

I soccorritori, in via San Giacomo, hanno trovato un uomo che stava male ed al quale è stato diagnosticato uno stato di intossicazione etilica, aveva insomma bevuto decisamente troppo. Si è ben però ben presto ripreso e non si è rivelato necessario l’eventuale trasporto in ospedale.

Si tratta dell’ennesimo episodio del genere che si verifica nella zona centrale di Saronno, dove i casi di persone alle prese con situazioni di intossicazione etilica sono stati infatti già numerosi.

09042023