x x

MOZZATE – Nel corso della mattinata di Pasquetta, nell’ambito di un servizio straordinario finalizzato al contrasto del fenomeno dello spaccio al dettaglio di sostanze stupefacenti nelle adiacenze di via Varesina Bis dai militari della locale stazione carabinieri di Mozzate con il supporto di personale dello “Squadrone Carabinieri Cacciatori Calabria”, è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, porto abusivo d’arma e resistenza a pubblico ufficiale, un 24enne di origini straniere.

Il 24enne, veniva sorpreso alle prime ore del mattino mentre dormiva in un bivacco improvvisato; alla vista dei militari opponeva resistenza e colpiva un carabiniere dello Squadrone Carabinieri Cacciatori Calabria, procurandoli una ferita alla mano.

Era in possesso di un coltello e di 2,65 grammi di cocaina, 10 grammi di hashish, circa 100 euro in contanti ed un cellulare.

Nel corso dei prossimi giorni proseguiranno i controlli nelle zone di spaccio con l’impiego di militari della territoriale e degli Squadroni Carabinieri Cacciatori.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione