SARONNO – “Per la giornata di oggi 10 aprile sono previste condizioni stabili e precipitazioni assenti. Ventilazione in attenuazione dal pomeriggio. Per la giornata di domani 11 aprile permarranno condizioni di generale stabilità. Dal pomeriggio prevista intensificazione del vento su Appennino e Pianura Sud-Occidentale e in serata sulla parte orientale. Attesi venti da Nord-Ovest sui rilievi alpini e prealpini occidentali, localmente anche di moderata intensità. In serata generale attenuazione della ventilazione”. A fare il punto è il servizio meteorologico di Regione Lombardia.

“I quantitativi delle precipitazioni degli ultimi giorni non sono stati significativi sulle Prealpi e pertanto, non hanno mitigato in

modo sensibile il grado di pericolo per rischio incendi boschivi – spiegano – Si confermano quindi i codici emessi con il documento di allerta del 9 aprile con estensione, per il codice arancio a partire dal pomeriggio di domani 11 aprile, in Oltrepò pavese. Si segnala quindi che le condizioni meteo-climatiche e l’umidità del combustibile vegetale saranno tali da generare possibili incendi con intensità del fuoco elevata e una propagazione veloce in Pedemontana occidentale, Verbano, Lario, Valchiavenna, Alpi centrali, Prealpi bergamasche occidentali e orientali, Alto Brembo e Oltrepò pavese, zone con codice colore di allerta arancione. Sulle restanti aree alpine, prealpine, appenniniche e i settori di

pianura occidentale e centrale, in cui è presente un codice di allerta giallo, si segnala il persistere di condizioni favorevoli allo

sviluppo e alla propagazione di incendi boschivi con intensità del fuoco bassa e propagazione lenta”.

