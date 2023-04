x x

CERMANTE – SARONNO Manca davvero poco, solo tre giorni e poi, in casa Virtus Cermenate, potrebbe iniziare la grande festa. L’appuntamento é per giovedì 13 aprile alle 21.30 al Palazzetto ‘Aldo Moro’ di Saronno (viale Santuario 13). La Virtus giocherà la penultima partita di campionato contro il Larius Bellagio e in casa di vittoria (basta anche il pareggio) si consacrerebbe campione del girone B di serie D accedendo così alla serie C2.

In casa Virtus, pur facendo tutti gli scongiuri del caso, si sta organizzando la grande festa con la speranza di vedere il palazzetto pieno di tifosi con palloncini giallo-verdi, da qui l’invito a tutti gli appassionati. “Giovedì venite tutti a Saronno, riempiamo il palazzetto per incoraggiare i nostri ragazzi del futsal e raggiungere il piccolo grande sogno”.

