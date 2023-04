x x

SARONNO – “L’azienda italiana Marchesi Antinori è la migliore cantina di vini di tutto il mondo secondo la prestigiosa classifica di Drink’s International! Faccio i miei più calorosi complimenti a tutta l’azienda. Dobbiamo tutelare e far sviluppare queste eccellenze italiane. Anche per questo continueremo a opporci alla follia dell’etichettatura del vino che ha proposto il governo di Dublino, che causerebbe solo danni enormi per tutto il comparto vitivinicolo italiano”. A parlare è l’europarlamentare saronnese Lara Comi, esponente di Forza Italia.

Già altre volte Comi all’Europarlamento si era impegnata per la tutela del made in Italy.

(foto archivio: l’europarlamentare saronnese Lara Comi, esponente di Forza Italia. In questa immagine durante una edizione del Vinitaly)

11042023