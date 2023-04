x x

CARONNO PERTUSELLA – E‘ finita, nei giorni scorsi, con una condanna a 2 anni e 10 mesi di reclusione la vicenda del marocchino di 30 anni che era stato arrestato nel giugno dell’anno scorso per un furto a Caronno Pertusella. In quella occasione era entrato di notte nel cortile di una villetta e dal garage aveva rubato una Lancia Ypsilon, con la quale se n’era andato. La mattina i padroni di casa si erano accorti del furto ed avevano dato l’allarme; tramite l’antifurto satellitare si era risaliti alla posizione del mezzo, in un parcheggio a Bollate. Erano intervenuti i carabinieri, lo straniero aveva tentato di scappare e c’era stato anche qualche strattone coi militari che alla fine l’avevano denunciato anche per resistenza a pubblico ufficiale.

Adesso si è dunque tenuto il processo d’Appello a Milano ed è giunta la condanna, seppure con una “riduzione” rispetto a quella che era stata la sentenza di primo grado, di 3 anni.

