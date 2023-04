x x

SARONNO – Le decisione del Comune di Saronno di non concedere deroge all’accensione dei riscaldamenti (a differenza ad esempio della vicina Tradate) sta sollevando polemiche in città. Quelle delle mamme che chiedono di non fare trovare le scuole fredde ai loro figli, quelle sui social dove l’argomento è al centro di molte discussioni. C’è chi chiede al Comune la possibilità di decidere con più “autonomia”, e che invece chiede di “tenere duro” per il risparmio energetico, sperando in un imminente rialzo delle temperature. Anche se le previsioni per i prossimi giorni restano nel segno di temperature non così elevate, soprattutto la sera e di notte quando si potrebbe andare anche sotto i dieci gradi. E, effettivamente, in molte case in orario serale e notturno senza riscaldamento fa ancora piuttosto freddo, e non tutti possono cavarsela accendendo magari il condizionatore.

