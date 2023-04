x x

SARONNO – Ricercato trovato in un supermercato di Saronno ed arrestato dai carabinieri.

Un centinaio di studenti sono entrati in classi per le attività alternative previste nella giornata d’assemblea e quasi altrettanti sono rimasti fuori davanti ai cancelli per far sentire il proprio dissenso sulla gestione di alcuni temi cruciali per la quotidianeità dell’istituto scolastico dall’apertura del cancello, alle esperienze di Pcto, dall’assenza del bar e delle macchinette fino al tema della comunicazione. E’ il primo bilancio della protesta degli studenti del liceo scientifico GB Grassi di via Croce.

L’Asst Valle Olona (che gestisce anche l’ospedale di Saronno), le organizzazioni sindacali che rappresentano il comparto sanità e la rappresentanza sindacale unitaria (Rsu) hanno approvato l’ipotesi di contratto collettivo aziendale integrativo di lavoro, riguardante circa 3.300 dipendenti attualmente in servizio.

Era già capitato ed il copione si è ripetuto nelle scorse ore, un ladruncolo si è introdotto nel piccolo cimitero della frazione Massina di Cislago ed ha compiuto piccoli furti sulle tombe, fiori e vasetti.

