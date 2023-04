x x

SARONNO – Un centinaio di studenti sono entrati in classi per le attività alternative previste nella giornata d’assemblea e quasi altrettanti sono rimasti fuori davanti ai cancelli per far sentire il proprio dissenso sulla gestione di alcuni temi cruciali per la quotidianeità dell’istituto scolastico dall’apertura del cancello, alle esperienze di Pcto, dall’assenza del bar e delle macchinette fino al tema della comunicazione. E’ il primo bilancio della protesta degli studenti del liceo scientifico GB Grassi di via Croce.

Malgrado la mattinata decisamente fredda i ragazzi si sono ritrovati davanti al cancello, la maggior parte è rimasta a casa, e hanno iniziato il loro presidio. Non sono mancati i cartelli con slogan come “+ Dialogo + Pcto”, “Siamo il GB non le elementari”, “Meglio non sorvegliati che investiti”.

Intorno alle 9,30 l’arrivo della preside Edelweiss Bonelli che si è confrontata con i rappresenti d’istituto davanti a tutti i manifestanti. Si è parlato di comunicazione, della possibilità dei ragazzi di usare gli spazi scolastici previa la presenza di docenti per la sorveglianza, delle scelte dell’istituto e anche del bando e delle macchinette che dovrebbe essere risolto con l’arrivo di un nuovo gestore.

La preside ha rimarcato l’impegno e l’attenzione degli studenti che del resto hanno chiesto soluzioni concrete a problemi che si protraggono da tempo.

(seguono aggiornamenti)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione