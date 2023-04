x x

SARONNO – Nella serata di martedì un cittadino algerino di 47 anni è stato arrestato per un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Busto Arsizio.

L’uomo, senza fissa dimora, si era di fatto da tempo reso irreperibile ma mentre si trovava all’interno di un supermercato di Saronno, aggirandosi tra gli scaffali con fare sospetto, ha destato l’attenzione del personale della sicurezza che ha prontamente avvertito il numero unico di emergenza 112.

Sul posto sono immediatamente arrivati i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Saronno che hanno provveduto a fermare il soggetto e ad accompagnarlo negli uffici per la sua completa identificazione.

In esito a tale operazione è emerso come il soggetto fosse destinatario del provvedimento restrittivo, dovendo scontare la pena di un anno e cinque mesi di reclusione per i reati di furto aggravato e porto di oggetti atti ad offendere commessi nel dicembre del 2020.

Il 47enne, dopo le formalità di rito, è stato portato alla casa circondariale di Busto Arsizio, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

