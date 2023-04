x x

SARONNO – L’appuntamento è in piazza Borella davanti all’ingresso principale del nosocomio: alle 16 prenderà il via presidio e poi un corteo nelle vie del centro: questa l’iniziativa “per salvare l’ospedale”, promossa da un comitato locale ed al quale hanno già aderito molti esponenti del mondo sociale e politico.

Privato di diversi reparti nel periodo dell’emergenza covid, via via impoveritosi di risorse umane con sempre più gravi carenze di personale, ridotto il numero di letti disponibili e ridotti i servizi svolti, in tutta la zona cresce la preoccupazione per il futuro del complesso ospedaliero cittadino. “Non si può attendere oltre. Non ci rassegniamo alla chiusura o privatizzazione dell’ospedale di Saronno voluta da Regione Lombardia e Azienda Sanitaria. La sanità è pubblica e universale, come dice la Costituzione”.

Nel frattempo l’assessore regionale Guido Bertolaso ha annunciato per lunedì una visita all’ospedale cittadino mentre in comune il consigliere appena passato a M5s Giuseppe Calderazzo, Obiettivo Saronno e alcuni esponenti del Pd hanno presentato una mozione e una richiesta di consiglio comunale aperto proprio per parlare del futuro del presidio cittadino.

