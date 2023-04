x x

SARONNO – Il sabato di Serie A1 Softball che metteva di fronte le quattro squadre capaci di raggiungere i playoff nella passata stagione sorride ad Inox Team Saronno e Forlì, autrici di doppiette rispettivamente contro Mkf Bollate e Rheavendors Caronno.

Qui Saronno

Gara 1 del derby lombardo regala diverse emozioni: Bollate si porta avanti nel secondo inning con il singolo, più errore, di Bigatton che spinge a casa Princic e raddoppia un attacco più tardi con la base su ball a basi piene conquistata da Plain. La partita appare indirizzata, con Alice Nicolini alle corde, ma la lanciatrice di Saronno si riprende e con lei anche l’attacco. Il singolo del capitano Longhi accorcia il punteggio sul 2-1, ma fino all’ultimo attacco nerazzurro Bigatton e la difesa bollatese riescono ad arginare Saronno. Nella settima frazione i due doppi consecutivi di Marrone e Rotondo consegnano il pareggio alle padrone di casa e la successiva valida di Milagros Lozada, nuovamente decisiva contro Bollate, è quella che consegna la vittoria a Saronno per 3-2 tramite walk-off.

In gara 2 Il duello tutto australiano tra Gabrielle Plain e Stephanie Trzcinski, fresco arrivo in casa Saronno, conferma le attese di una sfida a basso punteggio. Per cinque riprese la partita resta bloccata sullo 0-0, ma le principali occasioni capitano alle mazze di Saronno che nel sesto inning riescono a capitalizzare: Blesa e Brugnoli battono due singoli e vengono spinte a casa dal doppio di Valeria Bettinsoli. Saronno si impone così 2-0 in gara 2, completando così lo sweep.

Qui Caronno

Forlì si aggiudica la prima partita della serie con una bella prestazione in pedana di Ilaria Cacciamani, che porta a termine una complete-game, corollata da 12 strike-out. Dall’altra parte la pedana di lancio della Rheavendors Caronno non riesce a bloccare le mazze romagnole (10 valide) nonostante l’alternarsi nel cerchio di ben 3 lanciatrici: Silvia Durot, Sara Riboldi e Bianca Messina Garibaldi. In attacco le varesine sono trascinate da Yuruby Alicart, che segna il punto del vantaggio su battuta in diamante al primo inning e ottiene un fuoricampo da 3 al quarto per il sorpasso momentaneo (4-3). Nel frattempo, Forlì era passata in vantaggio al terzo (3-1) con un fuoricampo da 2 punti di Marta Gasparotto e un singolo in diamante di Carlotta Onofri. Il definitivo 7-4 è maturato tra quarto e quinto inning con una serie di battute valide di Gasparotto stessa, Noemi Giacometti, e Veronica Onofri (singolo e doppio con 2 RBI).

Sesto inning decisivo nella seconda partita, che vedeva in pedana di lancio il confronto tra Yilian Tornes e Alyssa Graves, dopo che Forlì aveva aperto immediatamente i conti con il punto segnato da Ricchi dopo un doppio, pareggiato dopo dopo dall’RBI double di Lara Cecchetti. Il pareggio viene meno nel sesto attacco forlivese, aperto da tre valide (RBI di Veronica Onofri e Cacciamani) e il singolo di Laghi che fissa il risultato sul 4-1 finale.

Risultati

Inox Team Saronno – MKF Bollate 3-2; 2-0

Forlì – Rheavendors Caronno 7-4; 4-1

Il programma di domani, domenica 16 Aprile

Ore 11:00 (+30’ dopo la fine di gara 1) Mia Office Blue Girls Pianoro – Bertazzoni Collecchio

Ore 11:00 (+30’ dopo la fine di gara 1) Taurus-Donati Gomme Old Parma – Macerata

Ore 11:30 (+30’ dopo la fine di gara 1) Sestese – Metalco Thunders Castelfranco

CLASSIFICA

Forlì (5 vittorie – 1 sconfitta, .833); Mia Office Blue Girls Pianoro (3-1, .750); Inox Team Saronno (4-2, .666); MKF Bollate, Rheavendors Caronno (3-3, .500); Bertazzoni Collecchio, Metalco Thunders Castelfranco (2-2, .500); Macerata, Taurus-Donati Gomme Old Parma (1-3, .250), Sestese (0-4, .000)

(foto: esaultanza del Saronno dopo la vittoria sul Bollate)

