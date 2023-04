x x

SARONNO – Nel corso del pomeriggio di oggi 15 aprile sono previsti locali rinforzi della ventilazione da nord sulla fascia alpina, in estensione a Prealpi ed Alta pianura occidentale, anche a carattere favonico. Dal tardo pomeriggio possibile qualche isolato rovescio sulla fascia prealpina ed occasionalmente in estensione sulla pianura, ma senza precipitazioni significative.

Per la giornata di domani 16 aprile prevista ancora ventilazione settentrionale con rinforzi principalmente sulla fascia alpina e a tratti in estensione a qualla prealpina, con effetti favonici in attenuazione. L’insistenza di ventilazione settentrionale con locale carattere favonico porterà un generale disseccamento e rialzo del grado di pericolo. I livelli di cricità previsti saranno quindi in progressivo aumento, in particolar modo sui settori occidentali e nei territori meno interessati dalle precipitazioni che hanno caratterizzato le giornate di mercoledì 12 aprile e giovedì 13 aprile. A partire dal pomeriggio di oggi 15 aprile, codice arancione attivo sulle zone Verbano e Lario. Contestualmente, vi sarà l’attivazione del codice giallo su Valchiavenna, Alpi Centrali, Alto Brembo e Prealpi bergamasche occidentali, mentre si conferma il codice giallo già in vigore su Pedemontana occidentale.

Le condizioni meteo-climatiche e l’umidità del combustibile vegetale saranno tali da generare possibili incendi con intensità del fuoco elevata e una propagazione veloce nelle zone con codice colore di allerta arancione. Sulle zone in cui è presente un codice di allerta giallo, si segnala il persistere di condizioni favorevoli allo sviluppo e alla propagazione di incendi boschivi con intensità del fuoco bassa e propagazione lenta. Si sottolinea che i codici di allerta, per i settori in quota, sono riferiti ai territori non coperti da neve.

