SARONNO – Tempo di derby oggi al Paladozio di via Biffi dove i padroni di casa della Pallavolo Saronno, quarti in classifica, ospitano la Rossella Ets Caronno Pertusella, che è terza. Insomma, una partitona alla quale tanti tifosi vorranno essere presenti: si inizia alle 18.45, anche con diretta streaming sulla pagina Facebook “Serie B Pallavolo Saronno”.

Claudio Gervasoni, allenatore caronnese, è pronto al rush finale della stagione: “Non voglio più vedere set persi per inerzia; c’è il derby ed è un derby vero, non ci sono mai state partite banali se non quella dell’andata di quest’anno quando però Saronno era alle prese con gli infortuni. La gara conta relativamente poco per la classifica ma tanto per il morale”.

L’incontro è valido per la 23′ giornata di regular season del campionato di volley maschile serie B. In trasferta invece la Miretti Limbiate, che gioca alle 21 all’arena di Monza contro il Vero Volley.

Classifica (primi posti): Scanzorosciate 59 punti, Yaka Malnate 55, Rossella Ets Caronno 52, Pallavolo Saronno 45, Pallmilano Vittori 41, Miretti Limbiate 36.

15042023