SARONNO – Questa sera l’ultima giornata di regular season del campionato di basket maschile serie C Gold: l’Az Robur Saronno vincendo in trasferta contro la Virtus Cermenate sarebbe matematicamente seconda, e le prime due classificate (prima è la Nervianese) passato automaticamente alla nuova serie B interregionale, per la prossima stagione.

Insomma, in tanti non vorranno perdersi l’incontro serale alla palastra di via Montale a Cermenate, dove i biancazzurri del presidente Ezio Vaghi saranno senz’altro seguiti da un folto pubblico saronnese. Si gioca con inizio alle 21. Saronno è reduce dalla larga vittoria casalinga del 1 aprile contro il Cusano Milanino, a seguire c’è stata la pausa pasquale.

(foto: azione di gioco di Az Saronno-Cusano)

15042023