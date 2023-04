x x

SARONNO – La terza giornata di Serie A1 Softball si divide tra sabato (due serie) e domenica (tre serie). Particolare attenzione sui duelli di sabato, con in campo le quattro squadre che lo scorso anno hanno centrato i playoff e la riproposizione della sfida che è valsa l’Italian Softball Series. Al diamante saronnese di via De Sanctis è di scena l’Mkf Bollate contro le locali dell’Inox Team mentre la Rheavendors Caronno va a Forlì.

Qui Saronno

L’Inox Team Saronno (2-2) ospita l’MKF Bollate (3-1) nel match clou della terza giornata di campionato: il derby lombardo che in due delle ultime tre stagioni ha messo in palio l’Italian Softball Series arriva presto nella stagione, ma in un momento già delicato. Saronno è stata sconfitta a sorpresa due volte da Castelfranco e deve provare a rialzarsi contro Bollate, guidata dall’head coach della storica tripletta Arocha, che invece è uscita con una vittoria ed una sconfitta dalla trasferta di Macerata. Sulla carta Bollate ha qualcosa in più da mettere in campo in gara 2, potendo contare su Gabrielle Plain in pedana di lancio (2-0, 14 IP, 0 R, 24 K). Gli attacchi in queste primi scampoli di primavera sembrano equivalersi: più valide per Saronno (38-29), ma ancora a secco di fuoricampo rispetto ai due battuti da Bollate. La stagione è ancora lunga, ma uno scontro tra Bollate e Saronno in anni recenti non può mai essere sottovalutato.

Qui Caronno

L’altro match del sabato mette di fronte Forlì (3-1) e Rhevendors Caronno (3-1), ovvero le due semifinaliste dello scorso campionato che già si erano fronteggiate nei quarti di finale del 2021. I precedenti più recenti, che risalgono alla passata stagione, sorridono a Caronno che in terra romagnola fu corsara con due successi per ipotecare il primo posto del girone. In casa Forlì, 20 delle 46 valide totali della squadra sono state battute da Gasparotto, Ricchi e Cacciamani (quest’ultima autrice di una one-hitter in pedana di lancio nell’ultimo turno di campionato), mentre l’attacco di Caronno si appoggia alle prestazioni di Sheldon, Lara Cecchetti, Alicart e Ambrosi. La forza della formazione lombarda può essere la seconda partita, con Yilian Tornes a disposizione in pedana (2-0, 14 IP, 0 R, 19 K).

Calendario

Sabato 15 aprile

Ore 16:00 (+30’ dopo la fine di gara 1) Forlì – Rheavendors Caronno

Ore 16:00 (+30’ dopo la fine di gara 1) Inox Team Saronno – Mkf Bollate

Domenica 16 aprile

Ore 11:00 (+30’ dopo la fine di gara 1) Mia Office Blue Girls Pianoro – Bertazzoni Collecchio

Ore 11:00 (+30’ dopo la fine di gara 1) Taurus-Donati Gomme Old Parma – Macerata

Ore 11:30 (+30’ dopo la fine di gara 1) Sestese – Metalco Thunders Castelfranco

Classifica

Mkf Bollate, Rheavendors Caronno, Forlì, Mia Office Blue Girls Pianoro (3 vittorie – 1 sconfitta, .750); Bertazzoni Collecchio, Metalco Thunders Castelfranco, Inox Team Saronno (2-2, .500); Macerata, Taurus-Donati Gomme Old Parma (1-3, .250), Sestese (0-4, .000)

(foto Giovanni PIni: la saronnese Valeria Bettinsoli in azione di gioco)

