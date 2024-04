Cronaca

SARONNO – Le hanno sottratto il telefono dalla borsa, lei li ha inseguiti e l’ha recuperato ma non è bastato. Ha dovuto bloccare tutte le app e comprare un nuovo telefono perchè il suo smart phone era stato clonato.

E’ il furto di cui è stata vittima una ragazza saronnese che con grande attenzione per il prossimo ha deciso di rendere pubblico l’accaduto per invitare i viaggiatori a stare in guardia.

A riassumere l’accaduto è proprio la vittima: “In pochi istanti mi hanno sottratto il telefono dalla borsa, me ne sono resa conto perché stavo parlando con le auricolari e dal nulla si sono scollegate. Poi l’hanno clonato e hanno reso impossibile utilizzarlo, nonostante nel frattempo io sia riuscita a riprendermelo”

Il recupero non è stato risolutivo: “Io l’ho recuperato in breve tempo e mi sono subito rivolta ad un negozio specializzato, ma ormai il danno era fatto e ho dovuto disattivare tutti gli account. Oltretutto poi il telefono ha smesso di funzionare e ne ho dovuto comprare uno nuovo”.

La giovane si è ovviamente rivolta alle forze dell’ordine: “Ho chiamato i carabinieri e sporto denuncia. So che ci sono delle indagini in corso, ma ci tengo comunque a mettere tutti al corrente di quanto è accaduto, anche perché io il treno lo prendo tutti i giorni e questi tre soggetti li ho rivisti anche altre volte, dalle sembianze potrebbero essere nordafricani, come ho spiegato alle forze dell’ordine”.

La saronnese li descrive: “Uno si occupa di individuare le vittime (è il più smilzo di tutti e sembra anche il più giovane, anche se tutti avranno meno di trent’anni), un altro con il cappellino girato all’indietro ruba i telefoni, mentre un terzo li attende fuori dalla stazione per farseli consegnare per poi scappare. Usano una specie di attrezzatura elettronica per clonare l’apparecchio all’istante”.

La vittima spiega di averli visti più delle volte: “Li ho visti sul binario 1 o sul binario 2/3, la mattina sono sulle banchine dei treni per Milano, il pomeriggio su quelli in arrivo da Milano, sostanzialmente le più affollate. So che altre persone sono state derubate e spero che queste informazioni possano servire a qualcuno per evitarli”.

