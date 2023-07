x x

SARONNO – E’ stata la tempestiva mobilitazione della polizia locale e dei carabinieri ad arginare l’azione di borseggiatori che già nel pomeriggio di oggi sono entrati in azione in città.

La prima vittima uno degli hobbisti che hanno allestito lo stand tra corso Italia, via Carcano e via San Giuseppe. Ad inizio serata, appena terminata la preparazione del proprio spazio si è accorto che qualcuno aveva sfilato il borsello dal furgone. Immediata la chiamata la polizia locale per sporgere denuncia raccontando l’accaduto.

Sempre ai vigili e ai carabinieri presenti in tutta l’area della festa di sono rivolte le vittime di borseggi avvenuti approfittando dei momenti di calca davanti alle attrazioni o in coda per prendere cibo o bevande. Sono spariti tre cellulari (in via Padre Monti e via Cavour) ed anche un portafoglio. Le forze dell’ordine non si sono limitate a raccogliere le denunce delle vittime, assistite anche nella prima gestione dell’emergenza, ma sparpagliandosi nelle zone indicate dalle vittime hanno messo in fuga i malintenzionati, sicuramente ad agire sono state più persone che da una certa ora hanno smesso di mettere a segno colpi.

