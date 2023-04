x x

VENEGONO SUPERIORE / SARONNO – Controlli dei carabinieri della Compagnia di Saronno, negli ultimi giorni, nelle stazioni ferroviaria della linea Saronno-Varese di Trenord: nel fine settimana un provvedimento di allontanamento, con annessa sanzione pecuniaria, è stato adottato dai militari della stazione di Castiglione Olona (che fa capo al comando di Saronno) nei confronti di tre giovani che bivaccavano nel sottopasso dello scalo ferroviario di Venegono Superiore, impedendo di fatto la fruizione dello spazio pubblico all’utenza. Dunque, come avvenuto anche a Tradate, per i tre ragazzi è scatto l’ordine di allontanamento con l’obbligo di non avvicinarsi all’infrastruttura ferroviaria di Venegono Superiore.

L’intervento dei militari rientra nelle iniziative di controllo nelle stazioni ferroviarie, specie nelle fasce di maggiore presenza di pendolari ed affluenza di gruppi di giovani.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

18042023