SARONNO – Lo sport è da sempre portatore dell’importante valore della fratellanza tra le nazioni, e lo conferma la recente esperienza portata a termine, nelle scorse settimane, da un gruppo di atleti tedeschi che hanno fatto tappa a Saronno per alcune sessioni di allenamento coordinate con la OSA.

Sette ragazzi e una ragazza appartenenti alla polisportiva Vfl di Sindelfingen, cittadina a 60 km da Stoccarda, specializzati nelle prove multiple, si sono infatti messi agli ordini di Giuseppe Arrius, guida dei decatleti saronnesi (tra cui anche il figlio Alessandro, recentemente campione italiano Promesse nell’eptathlon indoor), per perfezionare le proprie capacità.

Due gli allenamenti giornalieri dei tedeschi, tra cui anche il trentunenne accompagnatore e tutt’ora atleta Christopher Ewingen, che nell’arco di tre giorni hanno potuto usufruire delle grandi possibilità offerte sia dall’impianto Colombo Gianetti sia dalla pista indoor della palestra Dozio, recentemente rinnovata.



“Un’esperienza senz’altro molto bella e positiva – spiegano da Osa – che ci auguriamo possa fare da apripista per sessioni analoghe – o addirittura gare – in terra tedesca, in modo da offrire agli atleti non solo della Osa, dato che Saronno è recentemente diventato centro tecnico regionale Fidal di Prove Multiple, un’opportunità che possa aggiungere agli aspetti sportivi anche un interessante approfondimento culturale”.

