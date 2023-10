UBOLDO – Si terrà il prossimo 23 ottobre alle 20 nell’aula consiliare Tito Livio nel Municipio di Uboldo l’incontro organizzato dalla Casa di Comunità per comprendere insieme le linee guida della Oms circa il rapporto tra salute e esercizio fisico. L’Organizzazione mondiale della sanità raccomanda specifici livelli di attività fisica, distinti per fasce di età, per ottenere benefici per la salute, mantenendo e migliorando il benessere psicofisico.

Il movimento fisico apporta benefici evidenti anche per l’apparato muscolo-scheletrico e riduce il rischio di cadute nella popolazione; contribuisce inoltre a gestire le principali patologie croniche non trasmissibili e quindi a migliorare la qualità della vita.

La Casa di Comunità, grazie all’azione sinergica dei professionisti presenti sul territorio, garantisce una offerta di servizi, in risposta ai bisogni della popolazione, quale valido strumento di promozione di sani stili di vita.

Il programma:

alle 20 Saluti del sindaco Luigi Clerici

alle 20.10 Introduce e modera Claudio Tassinari, referente cure primarie distretto di Saronno

alle 20.20 Il ruolo del movimento fisico nelle patologie muscolo scheletriche – linee guida Oms direttore di Sc recupero e rieducazione, Marco Cazzola.

alle 20.40 I consigli del fisioterapista sull’importanza del movimento per la prevenzione delle cadute e nella gestione dell’osteoporosi con Paolo Mirata, process owner percorso riabilitativo Asst Valle Olona

alle 21 Sport e salute: una testimonianza di Gabriele Galli, atleta uboldese campione italiano e mondiale di pattinaggio sul ghiaccio

alle 21.20 dibattito e conclusioni di Luca Maffei, direttore distretto di Saronno

L’incontro è pubblico e aperto a tutti: cittadini, amministratori locali, medici di medicina generale/pediatri di libera scelta, professionisti socio sanitari ospedalieri e territoriali, associazioni di volontariato e terzo settore, Rsa, operatori dei servizi sociali. Ingresso libero e gratuito.

Per ulteriori informazioni contattare la segreteria del distretto all’indirizzo mail [email protected] o telefonicamente al 029613937.