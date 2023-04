Falsi volantini a Gerenzano annunciano controlli nelle case

GERENZANO – Falsi controlli nei condomini: forse per “aprirsi la strada i truffatori hanno affisso volantini a Gerenzano, su falsa carta intestata addirittura del Ministero dell’Interno, per annunciare “controlli in condomini ed abitazioni private” per individuare eventuali “persone non residenti”. Il tutto mettendo in guardia di denunce e sanzioni pecuniarie.

L’avviso (vero) del Comune

“Come confermato dalla polizia locale, questi voantini sono dei falsi: ne è stato trovato uno nella zona di via Pascoli – riferiscono dal Comune – Se vediamo qualcuno affiggere, distribuire questo falso volantino avvisiamo subito le forze dell’ordine al 112, la polizia locale allo 0296399128 o 3473615414, indirizzo email: [email protected]”.

(foto: il falso volantino che è apparso a Gerenzano)

