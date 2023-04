x x

SARONNO – Una grande attestazione di stima e di fiducia da parte del mondo del nuoto che ancora una volta ha fatto letteralmente a gara per partecipare al 32esimo trofeo “Città di Saronno” organizzato da Rari Nantes nella piscina di via Miola.

“Le iscrizioni di fatto si sono aperte e chiuse lo stesso giorno – spiegano dalla società – le squadre hanno esaurito i 21 posti disponibili in poche ore”. Ed effettivamente i numeri sono davvero d’eccezione: 2400 gare per 984 atleti che si sfideranno domenica 30 aprile e lunedì primo maggio.

Proprio per garantire la miglior esperienza possibile ai partecipanti la società ha deciso di organizzare l’evento a porte chiuse. “La tribuna dell’impianto ha una capienza di 260 posti comunque non sufficienti per il pubblico e così abbiamo preferito usare tutto l’impianto per gli atleti”. Per accompagnatori e appassionati non mancheranno le opportunità di seguire l’appuntamento con un maxi schermo all’esterno dell’impianto e premiazioni che, tempo permettendo, si terranno all’esterno.

L’appuntamento, che conferma anche il Memorial Lan in ricordo di una giovane atleta scomparsa, vedrà arrivare squadre da tutto il nord Italia: “Abbiamo fatto il possibile per accogliere tutti sfruttando al massimo la capienza dell’impianto facendo anche i conti con la necessità di tenere riscaldamenti e gare nella vasca principale”.

La competizione ha avuto un successo crescente negli anni ma dopo lo stop del covid è letteralmente esploso arrivano a questi numeri da record.

