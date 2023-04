x x

GERENZANO – Con l’avvicinarsi della ricorrenza del 25 aprile, si è provveduto alla ripulitura dei monumenti ai Caduti gerenzanesi. I due monumenti si trovano al cimitero del paese, all’esterno del camposanto di via Fagnanella.

L’idea della ripulitura arriva direttamente dal Sindaco Stefania Castagnoli, che ha dichiarato che l’idea le è venuta in occasione della cerimonia del IV Novembre, e che quindi in accordo con l’assessore ai lavori pubblici e vicesindaco Emanuele Pini, si sarebbero ripuliti i due monumenti entro il 25 aprile.

Le tempistiche di pulitura, fanno sapere dall’amministrazione comunale, hanno necessitato tempi più lunghi del previsto, poiché è stato necessario rivolgersi ad aziende specializzate.

L’intervento di pulitura è stato anche simbolico, poiché è sorta la necessità di far capire quanto quest’amministrazione ci tenesse al tema della memoria e al rispetto di coloro che si sono sacrificati per farci vivere in uno Stato democratico.

Il 25 aprile avrà luogo infine il tradizionale corteo, con ritrovo previsto alle 9.45 nella piazza municipale, in cui verrà celebrata la messa in ricordo dei Caduti, ci si dirigerà poi alla volta dei monumenti appena trattati, per rendere omaggio e deporre le corone di fiori. Prima di mezzogiorno si tornerà alla piazza municipale, in cui il Sindaco consegnerà a tutti i neo-diciottenni una copia della Costituzione.

