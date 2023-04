x x

CISLAGO – Riceviamo e pubblichiamo la nota del Comune di Cislago – assessorato alla transizione ecologica, viabilità ordinaria e lenta, Cislago turistica. L’Amministrazione Comunale ha avviato un percorso di istituzione di una prima Comunità energetica rinnovabile (Cer) in Cislago, aperta all’adesione dei cittadini, delle realtà produttive e commerciali. Giovedì 20 aprile alle 21 nella sala convegni di Villa Isacchi, si è tenuta una prima serata di presentazione introduttiva sull’argomento, registrando una trentina di presenze tra cui anche rappresentanti delle amministrazioni comunali limitrofe.

È stato illustrato in termini generali cos’è una comunità energetica e quali vantaggi può offrire, in termini ambientali, economici e sociali;

inoltre sono state presentate le attività ad oggi effettuate e i prossimi passi da svolgere, in particolare per la partecipazione a un bando regionale rivolto ai comuni, per il supporto finanziario alla realizzazione di nuovi impianti per produzione locale di energia da fonti innovabili. Chiunque fosse interessato alla partecipazione della costituenda comunità energetica, per approfondimenti successivi, può segnalare il proprio interesse all’adesione senza alcun vincolo, mediante specifico modulo predisposto dall’Ufficio tecnico comunale.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

23042023