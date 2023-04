x x

SARONNO – Domenica 16 aprile, Ottava di Pasqua e Festa della Divina misericordia, la Confraternita del Santissimo Sacramento della Comunità Pastorale Crocifisso Risorto di Saronno è stata convocata in chiesa Prepositurale Santi Pietro e Paolo di Saronno per il rito di vestizione.

La Celebrazione Eucaristica delle 10 è stata presieduta dal prevosto monsignor Claudio Galimberti e concelebrata da don Emilio Giavini, direttore della Confraternita.

I confratelli e le consorelle del Santissimo Sacramento sono stati accompagnati da Patrizio Perini, presidente dell’Associazione delle Confraternite del Santissimo Sacramento dell’Arcidiocesi di Milano e dal tesoriere Amarillo Melato.

Presenti la Priora Marisa Curto, nonché Vice Presidente dell’Associazione, il Vicario di Zona IV Paolo Zampetti, il Vice Priore Salvatore Giardino, il Cancelliere Raffaele Pier Luca Di Francisca e i Consiglieri Rosa Verteramo e Rocco Comito.

I membri della Confraternita hanno partecipato alla liturgia della Parola indossando solo il camice bianco, simbolo del Battesimo e il cingolo rosso che ricorda il servizio che sono tenuti a dare alla comunità.

Dopo l’omelia dal Presbiterio sono andati davanti all’altare e dopo aver ricevuto la benedizione della mozzetta rossa o della medaglia ed averli indossati sono tornati ai loro posti.

Il direttore don Emilio Giavini ha ricordato che il colore rosso nell’abito della Confraternita ricorda la testimonianza cristiana da dare agli altri e i cinque bottoni ricordano le cinque piaghe di Gesù: il rosso infatti è il colore del sangue che Gesù ha versato sulla croce per la salvezza dell’umanità.

Dopo la Celebrazione i confratelli e le consorelle hanno avuto un momento conviviale per festeggiare questa giornata di portata storica che ha visto il rinnovo dell’adesione alla Confraternita in modo solenne e per molti la prima benedizione dell’abito confraternale o della medaglia che vengono indossati durante le processioni o nelle celebrazioni solenni in cui sono invitati.

La Confraternita si riunisce mensilmente il terzo venerdì del mese alle 20 al Santuario Beato Luigi Maria Monti di Saronno per l’Adorazione Eucaristica Comunitaria preceduta da un momento di formazione di don Emilio Giavini sul Vangelo della domenica successiva.

Per informazioni [email protected] oppure 333 3060886

Per le foto si ringrazia Armando Iannone

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione