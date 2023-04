Fbc Saronno in Eccellenza, appello del presidente Proserpio alla città (e agli imprenditori)

x x

SARONNO – “Iniziamo subito a completare tutto quello che riguarda giocatori, allenatori e staff e poi inizieremo ad organizzare il futuro. Non è semplice: sicuramente chiedo l’aiuto della città, dagli imprenditori. Io farò di tutto per portare avanti l’Fbc Saronno come ho sempre detto fin dall’inizio”.

Sono le parole di Marco Proserpio presidente dell’Fbc Saronno nell’intervista a caldo nel post partita che ha visto i biancocelesti vincere dopo 13 anni un campionato (quello di Promozione) e conquista così il passaggio in Eccellenza.

Il presidente ha parlato di promesse mantenute e della grande fatica fatta per raggiungere questo risultato (basti ricordare la prima parte del campionato a Cesate e il difficoltoso rientro allo storico Colombo Gianetti) ma anche l’entusiasmo e l’energia per la promozione conquistata con la voglia di fare bene e continuare a far crescere la società biancoceleste.

Da qui l’appello alla città ma anche agli imprenditori per gestire al meglio questa nuova avventura in Eccellenza.

