SARONNO – “Dopo 13 anni torniamo a vincere un campionato. Una grande emozione e una grande festa. Tanti ultra ma anche tanto pubblico che per la prima volta si è alzato tutto in piedi per un coro. E’ la vittoria di tutti quelli che non hanno mai mollato in questi 13 anni”.

Sono le parole di Flavio Armanini volto storico del Fronte Ribelle ha raccontare l’emozione oggi pomeriggio, domenica 23 aprile, del pubblico presente quando al triplice fischio dell’arbitro la promozione matematica in Eccellenza dell’Fbc Saronno, con la vittoria per 2-1 sul Mariano.

Gli spalti dello storico stadio Colombo Gianetti erano decisamente pieni di tifosi ed appassionata ma è stato ovviamente il tifo del Fronte Ribelle a cui si sono uniti gli ultras del Molinello e dell’Eagle Saronno (pallavolo) a tenere banco per l’intero match.

Al termine dei 90′ la festa con la squadra che ha cantato cori con i tifosi e lanciato le maglie. Quindi la festosa invasione del campo che ha unito calciatori e tifosi in un lungo abbraccio. Grande soddisfazione e abbracci per il presidente Marco Proserpio: “E’ stata una stagione importante portata avanti con grande fatica. Neanche gli anni che ho vinto a Lazzate ho fatto così tanta fatica ed è stata così impegnativa. E’ un’emozione forte per i ragazzi e la gente che mi è stata vicina. E’ una vittoria che voglio dedicare a tutta Saronno”.

“Quando sono arrivato mi sono detto costruisco Saronno e vinco il campionato e così è stato”.

