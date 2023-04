x x

SARONNO – Il Comune di Saronno ha vinto il bando regionale che finanzierà la realizzazione di un’area giochi inclusiva “nel parco di via Cesati e via 4 novembre e che è stato promulgato da Regione Lombardia proprio per sostenere interventi che favoriscano processi di socializzazione e di integrazione di tutti, in primis di coloro che hanno disabilità motorie, sensoriali e intellettivo/relazionali. Tutti obiettivi, quelli dell’inclusione sociale, che l’Amministrazione Airoldi ha sempre inserito tra le priorità della sua azione ed è questo il motivo che l’ha spinta a partecipare al bando per ottenere il finanziamento” si legge in una nota dell’ente locale.

Il progetto saronnese vedrà la trasformazione dell’area ora adibita a parco pubblico tra le vie Cesati e 4 Novembre e che oggi è priva di installazioni in un’area gioco inclusiva, dotata cioè di attrezzature ludiche che siano fruibili da tutti. E’ prevista una spesa di poco inferiore a 40mila euro e sono 30 mila euro quelli che arriveranno dal Pirellone: nel giro di un paio di settimane verrà affidato l’incarico alla ditta che effettuerà i lavori così che, salvo imprevisti, a partire da fine luglio o inizio agosto, il parco sarà fruibile. Il progetto saronnese risulta essere il primo in graduatoria tra quelli ammessi al finanziamento regionale.

