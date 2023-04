x x

SARONNO – C’era anche Danilo Pivetta a tifare per il Fbc Saronno domenica in tribuna allo stadio “Colombo Gianetti” ed a festeggiare, con la vittoria 2-1 sul Mariano, il matematico ritorno della squadra in Eccellenza. Per Pivetta una calda accoglienza: forse non i giovanissimi, senz’altro i tifosi di lunga data se lo ricordano strabene, un grande protagonista in maglia saronnese, qualche annetto fa; un campione al quale in tanti hanno voluto tributare un saluto, e non sono mancate le foto ricordo.

Fbc Saronno-Mariano 2-1

FBC SARONNO (4-1-3-2): Rivaldo; Vanzulli (44’ st Gheller), Torriani, Bello, Bredice (31’ st Zanotti); Scampini; Pelucchi (14’ st Rudi), Di Noto, Della Torre; Drago (41’ st Maugeri), Brighenti (38’ st Confalonieri). A disposizione Bardaro, Pecis, Sasso, De Marco. All. Tricarico.

MARIANO (4-1-4-1): Stropeni; Donghi (34’ st Manara), Frigerio, Ba Siny, Diaoula; Cannataro; Mariani (30’ st Castria), Miccoli, Sow (19’ st Aceto), Valtulina (41’ st Radio); Villa (30’ st Mauri). A disposizione Benetti, Valtulini, Sanzo, Villa. All. Rione.

Arbitro: Rubino di Cinisello Balsamo (Martinelli di Monza e Maggio di Monza).

Marcatori: 10’ pt Valtulina (M), 5’ st Della Torre (S), 17’ st Torriani (S).

Le interviste del post partita

