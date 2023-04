x x

SOLARO – Viaggiavano in direzione di Limbiate le tre auto che oggi, lunedì 24 aprile, sono state protagoniste di un tamponamento lungo la Saronno-Monza all’altezza della l’ex polveriera.

Immediate le chiamate al 118 che hanno portato sul posto l’elisoccorso atterrano in un terreno agricolo accanto alla strada. Il personale sanitario si è occupato immediatamente del 49enne residente a Solaro che era al volante dell’auto in mezzo, una Citroen C1. E’ stato portato all’ospedale di Legnano in codice giallo. La polizia locale ha effettuato i rilievi su tutti i mezzi incidentati, oltre la Citroen C1 anche un’Opel Agila ed una Skoda.

Lievi le ripercussioni sulla viabilità sia per l’intervento della polizia locale che ha deviato il traffico sia per le poche auto che circolavano nel pomeriggio prefestivo.

