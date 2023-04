x x

CISLAGO – Niente acqua nei rubinetti in case private e negozi in paese. E’ il problema con cui hanno dovuto fare i conti molti cislaghesi oggi pomeriggio lunedì 24 aprile. Intorno alle 16 i primi residenti e commercianti si sono accorti che l’acqua non veniva erogata. Immediata la segnalazione a Alfa che gestisce la rete idrica cittadina.

I tecnici sono si attivati ed hanno trovato in breve tempo la perdita. Per effettuare la riparazione è stato però necessario chiudere i piozzi e quindi togliere l’acqua a tutto il paese. Intorno alle 18 la fornitura è ripresa in tutte le utente, private e commerciali, fino al ritorno alla normalità. A seguire l’evolversi della situazione il sindaco Stefano Calegari.

