x x

SARONNO – Piatti, bottiglie, vaschette e vassoi ma anche sacchetti vuoti e pieni e resti di cibo spari qua e là. E’ lo spettacolo che nel week-end che si è presentato davanti a chi ha deciso di concedersi una passeggiata, un po’ di attività fisica o un po’ di socialità con gli amici e la famiglia nel parco Lura a Saronno.

A lanciare l’appello proprio i frequentatori dell’area verdi che “mai come quest’anno sono costretti a vedere degrado e sporco negli spazi comuni soprattutto nell’area pic nic”. “Non sono contrario ad un’intensa fruizione del parco – spiega il saronnese che ha condiviso gli scatti con ilSaronno – ma probabilmente sarebbe il caso di garantire un intervento di pulizia ma anche di sensibilizzazione. Il parco e il Comune di Saronno fanno molte attività perchè non pensare ad una campagna con cartelli e volontari nell’area verde? Perchè non mancare gli ispettori ambientali per spiegare ai frequentatori una corretta gestione del materiale di scarto? Perchè invece di tanti eventi solo sulle biciclette non pensarne ad uno su come vivere al meglio il parco?”.

Un tema quello del degrado e dei rifiuti nell’area verde che negli ultimi mesi è diventato davvero caldo anche tra i residenti della Cassina Ferrara che esattamente come chi vive l’area verde chiedono interventi di pulizia ma anche una soluzione di lungo periodo per interrompere il circolo vizioso che vede il continuo aumento di rifiuti e fuochi nell’area verde.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione