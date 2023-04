x x

SARONNO – Sono state smaltite con le dovute cautele, sia sul fronte della sicurezza degli operatori, sia su quello della corretta gestione di quello che a tutti gli effetti è un rifiuto speciale e siringhe trovate nel parcheggio del Municipio.

Il ritrovamento l’altra mattina quando le siringhe sono state rimosse dal personale di Amsa-Econord che si occupa del servizio di raccolta differenziata ma anche quello di spazzamento delle strade cittadine. Proprio durante uno degli interventi di pulizia nella zona a pagamento del parcheggio nella zona a pagamento le siringhe sono state trovate ed eliminate.

Non è una novità in città: siringhe sono state trovate in diverse occasioni in zona stazione, a Saronno Sud ma anche nelle aree di sosta di via Parma. Certo è la prima volta che siringhe vengono rinvenute così a ridosso del centro storico.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione