x x

informazione redazionale

Da venti anni presenti sul territorio di Caronno Pertusella For You Club nasce con l’idea di essere la palestra di tutti e per tutti. Un concetto che ha fin da dalla sua apertura ha lasciato il segno tra i club della zona.

Non solo palestra ma anche una piscina, una zona relax termale e soprattutto una sala attrezzi che negli anni si è sempre più ampliata per offrire una scelta ampissima di allenamenti pensati tutti i tipi di clientela.

Dal principiante all’amante del fitness dai corsi per bambini e adulti fino al crossfit per arrivare all’allenamento in acqua tante sono le proposte che ForYou Club mette a disposizione quotidianamente per i suoi clienti.

Un Club che è anche una comunità che ruota intorno a persone e tanti professionisti che ogni giorno con Stefano e Simone, i due soci fondatori, si impegnano a creare un ambiente famigliare e idoneo ad accogliere bambini con attività di avviamento allo sport, studenti fino ad arrivare a lavoratori e tanti adulti che raggiunta l’agognata pensione fanno diventare il centro il loro punto di ritrovo e benessere.

Un anniversario che ha anche un valore importante. Poter festeggiare questo importante traguardo – Affermano Stefano Trabucco e Simone Altimani – dopo 2 anni di pandemia e stop forzato delle attività ha un doppio significato durante questi anni abbiamo lavorato duramente per offrire ai nostri clienti un’esperienza di fitness completa. Siamo stati testimoni di molte trasformazioni e successi personali, e siamo orgogliosi di essere stati parte integrante del percorso di salute e benessere dei nostri soci.

Ma non ci si ferma qui. Durante la pandemia con il nostro servizio streaming abbiamo avuto l’opportunità di conoscere ancora di più i nostri soci. Proprio per questo – affermano i fondatori – abbiamo messo a punto un nuovo servizio che sarà disponibile dal mese di Maggio per tutti gli iscritti e per i nuovi soci che mette a disposizione i nostri trainer per la creazione di un piano di allenamento dedicato e studiato sulle esigenze della persona. D’altronde ci chiamiamo ForYouClub e non possiamo non pensare al benessere di tutti.

https://forms.gle/d66C8a2CzU5ec7An9

23042023