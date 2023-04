x x

SARONNO – Seconda giornata nel campionato di serie C decisamente negativa per il Saronno, battuto 14-6 sul proprio diamante di via Ungaretti della formazione del Vercelli. Che ha progressivamente preso il largo mentre fra i saronnesi non è mancato un po’ di nervosismo. Ma la stagione sta solo adesso muovendo i primi passi: per la formazione della città degli amaretti non mancheranno le occasioni di riscatto.

Al primo turno di campionato il Saronno aveva invece vinto in rimonta in occasione della trasferta sul campo del Bollate, passando da 3-0 a 3-4 nel finale e dunque conquistando il successo contro gli altomilanesi.

(foto archivio: Baseball Club Saronno in azione di gioco nel campionato di serie C)

