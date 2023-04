x x

GARBAGNATE MILANESE – Ancora furti sulle auto posteggiate nei pressi delle stazioni ferroviarie della zona, in questo caso sulla linea Saronno-Milano di Trenord: dopo il caso di Ceriano Laghetto, nel fine settimana quello di Garbagnate Milanese in via Principessa Mafalda. In questo caso sono stati asportati gli pneumatici di due automobili parcheggiate e lasciate lì durante la notte, quando i malviventi hanno agito.

Si spera che tramite le telecamere di videosorveglianza dello scalo di Trenord o comunque presenti nella zona si riesca adesso a risalire all’identità degli autori del doppio furto e che hanno lasciato i veicoli, letteralmente, senza gomme ed appoggiati a mattoni.

(foto archivio: un precedente furto di pneumatici in zona)

26042023