SARONNO – Ai nastri di partenza la stagione anche per il “batti e corri” con la ripresa degli allenamenti in palestra per il Baseball Saronno, in attesa della primavera quando ci si potrà spostare sul campo di via Ungaretti. A riprendere confidenza con il campo, seppur indoor, i ragazzi della formazione saronnese che parteciperà al prossimo campionato di serie C.

Già nel novembre scorso l’annuncio, da parte della società guidata dal presidente Massimo Rotondo, di un nuovo allenatore per l’annata 2024: si tratta del venezuelano Wilmer “Willy” Pino, che prende il posto di Francisco Fernandez. Voglio ringraziare la società nerazzurra e il suo presidente Massimo Rotondo per l’opportunità di far parte di questa prestigiosa società, ricoprendo diversi ruoli di grande prestigio e importanza – rimarca Pino – Allenare un gruppo giovane con tanta voglia di crescere sia come atleti che come esseri umani come la Serie C di baseball è molto stimolante per me. L’idea è quella di essere competitivi e che ogni partita sia un passo in più verso il raggiungimento dei nostri obiettivi di squadra”.

(foto di gruppo per il Baseball Saronno edizione 2024 al via degli allenamenti stagionali)

