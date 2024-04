Sport

SARONNO – Via oggi alla stagione del baseball di serie C, ai nastri di partenza anche il Saronno che si candida per le posizioni alte della classifica. Questo pomeriggio alle 15 il debutto, in trasderrta sul campo dei Bovisio Buffaloes di Bovisio Masciago. In casa il secondo turno di regular season, il 5 maggio alle 15 contro gli Athletics di Novara.

Il calendario

L’annata agonistica per i saronnesi andrà avanti quindi il 12 maggio con Saronno-Malnate Vikings, il 19 maggio si gioca Kemind Legnano-Saronno, il 2 giugno Vercelli-Saronno, il 9 giugno Saronno-Bergamo Walls, mentre il 16 giugno inizierà il gironei di ritorno con campi invertiti.

L’allenatore

Per il Saronno un nuovo allenatore, presentato già nel novembre scorso: il venezuelano Wilmer “Willy” Pino. Parlando della sua nuova squadra Pino aveva fatto riferimento a “un gruppo giovane con tanta voglia di crescere sia come atleti che come esseri umani come la Serie C di baseball è molto stimolante per me. L’idea è quella di essere competitivi e che ogni partita sia un passo in più verso il raggiungimento dei nostri obiettivi di squadra”.

