GERENZANO – Protagonisti dell’apertura dell’evento nazionale indoor delle Marching Band italiane “Color Guard e Percussion day 2023” a Gerenzano con lo show in cui si sono esibiti il corpo musicale Santa Cecilia di Gerenzano con i suoi musicanti e majorettes.

In un evento, promosso da Imbs, dove le bande da parata e spettacolo si sono esibiti e sono stati valutati nelle loro performance da giudici internazionali. Sulle note di brani musicali di Marce quali “Gin tonic” , “Over and out” e “Primula” sono scese in campo con la loro esibizione da puro spettacolo le majorettes e i musicanti in un vera e proprio adrenalinica performance.

“Musica, danza, colore e tanta emozione si è respirato nella serata” – le parole del vicepresidente del Corpo Musicale, al ritiro dell’Attestato di Partecipazione all’evento ringraziando l’organizzazione per averci voluto all’apertura dell’evento.

