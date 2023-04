x x

SARONNO – Settimana scorsa il gruppo cigni della scuola dell’infanzia bilingue Biricoccolo è andato al Tigros di Saronno per vedere da vicino e imparare a fare un po’ di spesa.

“Muniti di mantella, visto il brutto tempo, siamo arrivati a destinazione preso dei carrellini e con la lista della spesa alla mano ogni bambino ha acquistato quello richiesto e provato in autonomia a relazionarsi con adulti “estranei” per pagare e cercare le cose che non trovava”.

Per i piccoli saronnesi, spiegano dalla scuola, “è stata un’ottima esperienza di vita quotidiana anche grazie alla grande disponibilità ed attenzione del personale del punto vendita”.

