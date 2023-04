x x

UBOLDO – Entra sempre più nel vivo la Rassegna Culturale “Incontrarti” organizzata presso la Casa dei Talenti Radrizzani di Uboldo in via per Origgio 1 dall’associazione Officine Musicali Aps con il patrocinio del Comune di Uboldo. La terza settimana sarà caratterizzata da cinema, letteratura e musica.

Si comincia mercoledì 26 aprile alle 21 con: “Shirts | Vite brevi”, il cortometraggio raccontato dalle immagini di grandi maestri e di nuovi talenti. Un viaggio attraverso gli stili, le forme e le tecniche che caratterizzano il cinema nella sua forma breve; evento a cura di Riccardo Banfi e Federico Colombo.

Venerdì 28 aprile alle 21 in programma l’incontro con la scrittrice: Vanina Sartorio per la presentazione del suo libro: “Coni D’ombra” Racconti. Si tratta di sette istantanee caratterizzate da protagonisti di sesso, età, origine ed estrazione lontani fra loro. I personaggi che popolano queste storie sembrano schiavi di ombre che si aggirano all’interno di inconsci individuali e collettivi, chiedendo unicamente di essere ascoltate. Ma è proprio la sordità verso tutto ciò che non è facilmente etichettabile, a cui ci educa la società contemporanea, a impedire ai protagonisti di Coni d’ombra, di integrare e comprendere l’oscurità, inchiodandoli a un immobilismo al punto da perdere il dominio dei propri comportamenti. Tuttavia non è il pessimismo a permeare le pagine di questa raccolta, al contrario grazie a uno stile narrativo che si potrebbe definire “realismo onirico” l’autrice sembra suggerire che la comprensione e l’accettazione del linguaggio inconscio, fornisca una chiave per abbracciare l’interezza della personalità umana, intessuta appunto di luce e ombra.

La settimana si concluderà domenica mattina 30 aprile alle 10 con gli “Amat Sax quartet in concerto”, con la partecipazione di Aldo Figheri al sax soprano, Tommaso Michelotti al sax contralto, Annamaria Savitteri al sax tenore, Michele Scialpi al sax baritono.