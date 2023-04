x x

SARONNO – Grande allarme ieri sera intorno alle 20 per l’incidente di cui è stato vittima un ragazzo saronnese. L’impatto tra una Renault e la bicicletta del ragazzo maggiorenne è avvenuto in via Piave poco prima dell’intersezione con via Dante e via Petrarca. Una zona dove anche in passato si sono registrati incidenti e per cui i residenti hanno richiesto interventi.

Tornando all’incidente il ragazzo in sella alla bicicletta è finito a terra e i presenti hanno subito messo in moto la macchina dei soccorsi. E’ arrivata l’ambulanza della Croce Rossa di Saronno che ha prestato le prime cure al ragazzo, dolorante ma cosciente, poi trasferito all’ospedale di Saronno per accertamenti e le cure del caso. Sul posto sono arrivati anche i genitori del giovane ciclista che si sono accertati sulle sue condizioni di salute seguito tutte le operazioni successive al sinistro. Sul posto sono infatti intervenuti i carabinieri della compagnia di Saronno che si sono occupati dei rilievi ed hanno anche raccolto la testimonianza del conducente in attesa di acquisire anche quella del giovane.

