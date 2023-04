x x

LOMAZZO – “Tutti allo stadio per l’ultima gara casalinga della stagione“: questo l’invito dei dirigenti dell’Esperia Lomazzo in vista della gara domenicale.

Rimarca il direttore sportivo Stefano D’Ulivo: “Raggiungere la salvezza è stato un obiettivo tutt’altro che semplice. I ragazzi e il mister hanno fatto un grandissimo lavoro sfatando ogni pronostico. Siamo onorati di essere definiti da tutti come la sorpresa del campionato di Promozione. Ora, però, abbiamo ancora il sogno di poter raggiungere I playoff, per cui non è ancora tempo di festeggiare, bensì di dimostrare ancora una volta in campo il nostro valore”. Lomazzo domani gioca alle 15.30 contro il Morazzone.

In classifica a due giornate dalla fine, Fbc Saronno primo con 67 punti, segue il Base 96 Seveso con 56 punti ed il Meda con 54. Poi Esperia Lomazzo e Valle Olona a 45 punti a seguire le altre. Il Morazzone è penultimo con 26 punti, ultima la Solese con 18 punti.

29042023