TRADATE – Aggredito da un mendicante: questa la disavvventura capitata qualche giorno fa ad un uomo residente a Tradate. Come riferisce laprealpina.it, il fatto è accaduto in piazza Repubblica a Varese, sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia locale che ha rapidamente rintracciato ed identificato il responsabile dell’aggressione, un extracomunitario.

E’ stato ricostruito l’accaduto: lo straniero si è avvicinato al passante chiedendo dei soldi e quando ha ricevuto una risposta negativa, ha colpito con un paio di pugni alla schiena il malcapitato, che per fortuna non ha comunque riportato gravi conseguenze; per lui non è stato necessario l’eventuale trasporto in ospedale ed ora – se lo ritiene – può presentare denuncia nei confronti dell’aggressore.

(foto archivio)

