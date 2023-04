x x

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Osa Saronno.

Seconda prova del Trofeo “Ugo Frigerio” di marcia a Scanzorosciate (Bergamo), dopo la bella vittoria a Serravalle Scrivia e il terzo posto a Vittorio Veneto con il nuovo record di società cadette sulla 3 km. in pista, Anna Basilico vince a Scanzo la gara cadette. nella stessa gara terzo posto per Rebecca Galluzzo e quinto per Giulia D’angelo.

Inoltre: nella gara assoluti Terzo posto per Giulia Ruggeri, nella gara esordienti A secondo posto per Matteo Sozzi e nella gara ragazze terzo posto per Martina Zighetti e 14° per Sofia Cirilli.

(Foto: profilo Facebook “Osa Saronno Libertas Atletica”)

