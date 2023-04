x x

CARONNO PERTUSELLA – Penultima giornata di campionato e Caronnese impegnata nel testacoda con la capolista Lumezzane. Valori in campo sicuramente differenti, classifica alla mano, ma nulla da perdere di fronte a una delle due big del campionato.

Simone Moretti: “Giochiamoci le nostre carte”

Simone Moretti parla così in vista della partita contro il Lumezzane: “Affrontiamo la squadra che sta facendo meglio di tutte, una delle due big del campionato. Arrivati a questo punto della stagione i valori sono quelli reali per cui basta guardare la classifica per capire la forza dei nostri avversari. Giochiamo senza pensieri, mettiamo in campo le nostre carte con la consapevolezza che si cresce anche da partite come queste”.

Alla scoperta del Lumezzane

71 punti in 32 partite giocate, frutto di 22 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte il Lumezzane guarda tutti dall’alto in basso nel girone B di Serie D. Miglior attacco (63 reti segnate) E miglior difesa (20 reti subite) i numeri che certificano la forza della capolista. Che, però, non potrà contare su Michele Calì (ex di turno) e Francesco Antonelli, entrambi squalificati dal Giudice Sportivo.

I convocati della Caronnese

Portieri: Angelina Matteo, Indelicato Daniele.

Difensori: Cosentino Matteo, Galletti Andrea, Mariani Silvio, Nossa Devis, Pandini Simone

Centrocampisti: Brugnone Edoardo, Cerreto Paolo, Cretti Mattia, Mollica Diego, Tunesi Mattia, Vingiano Umberto.

Attaccanti: Agello Stefano, Aloardi Riccardo, Austoni Filippo, Braidich Dario, Corno Federico, Duguet Gilles, Frontini Andrea.

