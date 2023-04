x x

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Scherma Saronno.

Al palazzetto dello sport di Gerenzano lo scorso 22 e 23 aprile si sono disputati i Campionati Regionali a squadre Under 12 e Under 14 e i Campionati Regionali Gold di spada Under 17 e Under 20.

Weekend di gare particolarmente ricco, visti i cinquecento giovani schermidori in gara (tra undici e vent’anni di età) che hanno gareggiato per conquistare gli otto titoli in palio a squadre e la qualificazione ai Campionati Nazionali Gold di categoria.

L’associazione sportiva Scherma Saronno Asd ha organizzato con successo la manifestazione, vista la numerosa partecipazione di pubblico, con il patrocinio del Comitato Regionale Lombardo FIS e dei comuni di Saronno e Gerenzano.

Buona la prova dei ragazzi di Scherma Saronno nelle prove individuali di spada, in tre conquistano la finale Nazionale Gold in programma a Riccone a maggio.

Negli Under 17, Sara Giordani con il 1° posto e negli Under 20, Sofia Grassi e Alessandro Aivaliotis, rispettivamente con il 5° e 8° posto.

Nella gara Under 14 a squadre, positiva l’esperienza della compagine saronnese femminile e maschile, che conquistano entrambe il nono posto, schierando alcuni atleti alla loro prima esperienza in gara.

Il Maestro Marco Di Martino, assistito in gara da Andrea Giuliani e Giulia Oldani, soddisfatto dei propri atleti per lo spirito dimostrato e già al lavoro per un mese di maggio e giugno ricco di importanti appuntamenti.

