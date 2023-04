x x

GERENZANO – SARONNO Sabato 1 maggio, primo giorno del Mese mariano, l’Arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini si recherà al Santuario della Beata Vergine dei Miracoli di Saronno (piazza Santuario 1), per presiedere alle 745 la celebrazione eucaristica con cui si conclude il pellegrinaggio della comunità di Gerenzano.

Questo pellegrinaggio è un appuntamento tradizionale all’inizio del mese di maggio, che unisce la comunità ecclesiale a quella civile, dato che, oltre al parroco, vi partecipa anche il Sindaco di Gerenzano. Per la prima volta a presidiare alla cerimonia sarà il nuovo sindaco Stefania Castagnoli.

L’appuntamento per la comunità di Gerenzano, dal titolo “Kyrie, Alleluia, Amen”, inizierà alle 6,30 con l’arrivo a Gerenzano dell’Arcivescovo protagonista di una preghiera introduttiva nella parrocchia di San Pietro e Paolo. Quindi alle 6,45 la partenza per Saronno con il corteo che percorrerà piazza De Gasperi, via XXV Aprile, Duca Delli Abruzzi, Fagnani, San Giacomo, Boccherini, Manzoni, G. P. Clerici, via Varese a Saronno.

Quindi alle 745 l’arrivo al Santuario della Beata Vergine dei Miracoli a Saronno per la messa presieduta dall’Arcivescovo.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione